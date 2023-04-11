4 человека погибли в автокатастрофе в Тамаулипасе

21:43 2023-04-11

В результате столкновения двух трейлеров и автомобиля на федеральном шоссе 97, Рейноса-Сан-Фернандо, погибли четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними.

Секретариат общественной безопасности Тамаулипаса (SSPT) сообщил, что авария произошла в это воскресенье на высоте ветряной электростанции El Cortijo.

На место происшествия прибыли подразделения государственной гвардии, а также различные службы экстренной помощи и сотрудники прокуратуры и генеральной прокуратуры.

Погибшие люди ехали в белом фургоне, который был полностью разрушен. Это были семейная пара и двое детей, примерно 3 и 11 лет.