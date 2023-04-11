Секретариат общественной безопасности Тамаулипаса (SSPT) сообщил, что авария произошла в это воскресенье на высоте ветряной электростанции El Cortijo.
На место происшествия прибыли подразделения государственной гвардии, а также различные службы экстренной помощи и сотрудники прокуратуры и генеральной прокуратуры.
Погибшие люди ехали в белом фургоне, который был полностью разрушен. Это были семейная пара и двое детей, примерно 3 и 11 лет.
4 человека погибли в автокатастрофе в Тамаулипасе
21:43 2023-04-11
В результате столкновения двух трейлеров и автомобиля на федеральном шоссе 97, Рейноса-Сан-Фернандо, погибли четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними.
Секретариат общественной безопасности Тамаулипаса (SSPT) сообщил, что авария произошла в это воскресенье на высоте ветряной электростанции El Cortijo.
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22:35
Наталья Замечалова
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В квартире на подоконнике молодые сеянцы находятся в слишком идеальных условиях и если их одномоментно перенести в открытый грунт, где температура меняется в течении суток несколько раз, светит яркое солнце и дуют ветра, то им придется нелегко.
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