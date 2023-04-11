Еще двое убиты в результате насилия на Западном берегу Израиля, политический раскол растет

Палестинский подросток был убит во время военной операции на Западном берегу, сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Сотрудники больницы сообщили, что мать двух израильских сестер, убитых на прошлой неделе в своей машине предполагаемым палестинским нападавшим, скончалась от полученных травм.



Опрос, проведенный для канала 13 News, показал, что Ликуд потеряет более трети своих мест, если выборы состоятся сейчас, и что Нетаньяху не удастся получить большинство голосов со своими ультраправыми союзниками по коалиции.



В знак политических разногласий в Израиле тысячи израильтян прошли маршем по Эвьятару, эвакуированному форпосту на Западном берегу, в поддержку расширения поселений.



Волна насилия между палестинцами и израильтянами в этом году усилилась, сопровождаясь частыми военными вторжениями и репрессиями со стороны израильских поселенцев за серию палестинских нападений. С января было убито более 90 палестинцев и не менее 19 израильтян и иностранцев.



Напряженность возросла после рейда израильской полиции на комплекс мечети Аль-Акса на прошлой неделе, что вызвало ракетные обстрелы Израиля и израильские рейды в оккупированном секторе Газа, южном Ливане и Сирии.