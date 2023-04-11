Палестинский подросток был убит во время военной операции на Западном берегу, сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Сотрудники больницы сообщили, что мать двух израильских сестер, убитых на прошлой неделе в своей машине предполагаемым палестинским нападавшим, скончалась от полученных травм.
Опрос, проведенный для канала 13 News, показал, что Ликуд потеряет более трети своих мест, если выборы состоятся сейчас, и что Нетаньяху не удастся получить большинство голосов со своими ультраправыми союзниками по коалиции.
В знак политических разногласий в Израиле тысячи израильтян прошли маршем по Эвьятару, эвакуированному форпосту на Западном берегу, в поддержку расширения поселений.
Волна насилия между палестинцами и израильтянами в этом году усилилась, сопровождаясь частыми военными вторжениями и репрессиями со стороны израильских поселенцев за серию палестинских нападений. С января было убито более 90 палестинцев и не менее 19 израильтян и иностранцев.
Напряженность возросла после рейда израильской полиции на комплекс мечети Аль-Акса на прошлой неделе, что вызвало ракетные обстрелы Израиля и израильские рейды в оккупированном секторе Газа, южном Ливане и Сирии.
Еще двое убиты в результате насилия на Западном берегу Израиля, политический раскол растет
Интенсивная волна беспорядков между израильтянами и палестинцами унесла еще две жизни в понедельник, а опрос показал резкое падение поддержки партии Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Палестинский подросток был убит во время военной операции на Западном берегу, сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Сотрудники больницы сообщили, что мать двух израильских сестер, убитых на прошлой неделе в своей машине предполагаемым палестинским нападавшим, скончалась от полученных травм.
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22:35
Наталья Замечалова
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