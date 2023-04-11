Сийярто: Венгрия будет и дальше использовать российский газ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что он достиг соглашения с Россией, которое позволит энергетическому гиганту «Газпром» поставлять дополнительные объемы газа сверх объемов, согласованных в долгосрочной сделке.

По словам Сийярто, Венгрия, страна ЕС, получает от 80 до 85 процентов своего газа из России, а также получает 80 процентов своего импорта сырой нефти из России в 2022 году.

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Твиттере предупредил ЕС о невозможности запрета по дополнительному соглашению, которое было заключено.

В то время как другие страны ЕС изо всех сил пытаются заменить российский газ, Венгрия будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год из России по трубопроводу «Турецкий поток», в соответствии с 15-летним соглашением, подписанным в 2021 году.

Несколько дней назад правительство объявило, что Венгрия проигнорирует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) в отношении президента России Владимира Путина.