Twitter теперь называется X, компания распущена

Вместо этого Twitter будет полностью поглощен новой холдинговой компанией под названием X Corp.

О смене названия стало известно, когда в ходе судебного разбирательства против Twitter юристы социальной сети без лишних слов заявили, что прежнего «Twitter Incorporated» больше не существует.

«Настоящим уведомляем, что Twitter, Inc. объединилась с X Corp. и больше не существует. X Corp — частная компания», — говорится в судебных документах.

Поправка была подана еще в марте, соответствующий Holding X Corp зарегистрирован 9 марта 2023 года, а судебный документ датирован 4 апреля 2023 года.

Тем не менее, Twitter Inc. по-прежнему будет упоминаться в выходных данных на главной странице Twitter.

В Европе сайт по-прежнему зарегистрирован в международной дочерней компании Twitter International Unlimited в Дублине. Так что изменения пока не кажутся совершенными.