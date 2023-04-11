Сразу 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии

Обвинения последовали в дополнение к обвинению актера в изнасиловании по жалобе от актрисы Шарлотты Арну.

По данным интернет-СМИ, насилие имело место на съемках одиннадцати фильмов и на открытых площадках.

Сообщается, что трое из этих женщин дали показания в суде, не подав иска.

«Одни сдались, другие даже не думали об этом. Ощущение, что их слово мало весит против памятника французскому кинематографу», — пишет издание.

Одни актрисы предпочли остаться неизвестными, другие решили выступить под псевдонимом.