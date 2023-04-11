Опытный садовод дал советы, как повысить всхожесть мелких семян

Мелкими семенами отличаются такие огородные культуры: петрушка, салат, щавель, эстрагон, сельдерей, морковь.
У цветов тоже бывают очень маленькие семена, например у бегонии, лобелии, портулака, петунии.
Как обращаться с мелкими семенами при посеве
Их нужно высевать по верху почвы. При этом трудно посеять семена равномерно, потому что они очень маленькие и незаметные. Тогда получаются или густые посадки или редкие. Как быть?
Можно купить приспособление - сеялку. Туда помещаем семена, которые будут выпадать через специальное отверстие, равномерно распределяясь.
Можно проложить дорожки из мела, по которым будем высевать семена. Измельченный мел заворачиваем в марлю и растресаем над землей ровными рядками.
По ним будет видно, как падают наши семена.
Вместо мела можно взять снег. Покроем снегом почву и по нему будем сеять мелкие семена, там они будут заметнее.
Семена можно смешать с песком или измельченным перлитом, можно и с пшеном или мелом. Например, одна часть мелового порошка плюс одна часть семян.
Или так: три части перлита и часть семян.
Некоторые нюансы
Мелкие семена очень остро ощущают нехватку света, от этого могут вовсе не всходить. Вот почему их сеем по поверхности и не укрываем землей.
Полив делаем лейкой с удлиненным носиком, можно шприцем или спринцовкой, чтобы не смыть наши семена.
Если сеем в открытый грунт, слегка посыпаем сверху вермикулитом. Земляничные семена сеем по снегу, рододендрона или примулы - сеем на снег, но под ним должен быть мог сфагнум.