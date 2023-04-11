Несколько военнослужащих погибли в результате перестрелки на границе Азербайджана и Армении

Согласно опубликованному во вторник вечером заявлению Минобороны Азербайджана, в ходе «пресечения провокации армянской стороны» были убиты трое военнослужащих, о каких-либо раненых на данном этапе не сообщается.

По данным Минобороны, с армянской стороны «четверо солдат погибли и шестеро получили ранения».

По сообщению Минобороны Азербайджана, «позиции армянской армии, дислоцированные вблизи населенного пункта Дыг (на границе двух стран), открыли огонь по азербайджанским позициям», которые также «ответили огнем».

Напротив, согласно отчету Министерства обороны Армении, во вторник в 16:00 «азербайджанские солдаты открыли огонь по армянским военнослужащим, выполнявшим инженерные работы».