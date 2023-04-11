Омега-3 может навредить организму, если выбрать ее неправильно

Омега-3 - это ненасыщенные жирные кислоты, которые не воспроизводятся организмом в полном объеме, но очень ему нужны. Выбирать этот препарат нужно правильно.

На 80-90 % усваивается организмом только триглицеридная форма препарата. Нельзя, чтобы сумма EPA|DHA была в нем ниже 500, а желательно, чтобы она превышала 1000.

Упаковка препарата обязательно должна быть темной. Прозрачная упаковка при нагревании пропускает солнечные лучи и выделяет яд, который поглощается капсулами омеги, и в этом случае ими можно отравиться.

Даже при высоком содержании омеги в капсулах может содержаться большое количество ртути и тяжелых металлов. Даже в незначительных дозировках это очень опасно для маленьких детей.

Омега обязательно должна быть изготовлена из жира мелких рыб. Они находятся в самом начале пищевой цепочки и не успевают накопить в себе столько ядов, сколько крупные рыбы.