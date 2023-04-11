Главные правила закаливания рассады: залог здоровых растений и завидного урожая

Чтобы рассада не погибла от стресса и болезней, ее нужно закалять смолоду.
Когда начинать закаливание
Закаливание рассады начинают проводить приблизительно за 2-е недели до того, как ее высадят на постоянное место в открытый грунт.
Как проводить закалку
Сеянцы нужно выносить на несколько часов в день на улицу, подойдет балкон или подоконник открытого окна.
Для растений, которые предпочитают теплый климат: томатов, перецев, огурцов, арбузов, дынь и баклажанов можно выносить на воздух только, если температура не опускается ниже +12 градусов.
Для более холодостойких культур: капусты, салата, лука, базилика и сельдерея температура воздуха должна быть не ниже +6 градусов.
Сеянцы приучают к естественным условиям постепенно, а не сразу. В первые дни их оставляют на подоконнике с открытой форточкой.
Через несколько дней можно выносить контейнеры на улицу на пару часов, постепенно увеличивая их время пребывания воздухе до 6-8 часов.
Перед высадкой рассады в грунт на постоянное место ее оставляют на открытом воздухе на пару дней.
При закаливании нужно учитывать, что яркое солнце может вызвать ожоги на нежных листочках, поэтому вначале ставим их полутень. И лишь через несколько дней их можно выставлять на 1-2 часа на солнце.