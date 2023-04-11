Пасхальная неделя в Морелосе завершилась гибелью 10 человек

Несколько часов спустя двое мужчин были застрелены на пустыре в районе Тепуэнте в городе Санта-Мария-Ахуакатитлан, к северу от муниципалитета Куэрнавака.



Следующее преступление произошло в 19:18 того же дня, когда в колонии Бенито Хуарес в муниципалитете Сакатепек на юге штата был застрелен мужчина.



На следующее утро, в пятницу, в 08:20 на улице Тулипанес в районе Эль-Эстрибо в муниципалитете Темикско был застрелен еще один человек.



В субботу в том же муниципалитете, но в районе Сентро, в 19:05 в результате огнестрельных ранений погиб мужчина.



Спираль насилия продолжилась в воскресенье в муниципалитете Яутепек, на улице Хакарандас в одноименной колонии, где, согласно полицейскому отчету, в 16:47 был убит человек.



Еще один случай произошел в 19:01, когда мужчина погиб в результате стрельбы в городе Тенанго в муниципалитете Хантетелко, на востоке штата.