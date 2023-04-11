Несколько часов спустя двое мужчин были застрелены на пустыре в районе Тепуэнте в городе Санта-Мария-Ахуакатитлан, к северу от муниципалитета Куэрнавака.
Следующее преступление произошло в 19:18 того же дня, когда в колонии Бенито Хуарес в муниципалитете Сакатепек на юге штата был застрелен мужчина.
На следующее утро, в пятницу, в 08:20 на улице Тулипанес в районе Эль-Эстрибо в муниципалитете Темикско был застрелен еще один человек.
В субботу в том же муниципалитете, но в районе Сентро, в 19:05 в результате огнестрельных ранений погиб мужчина.
Спираль насилия продолжилась в воскресенье в муниципалитете Яутепек, на улице Хакарандас в одноименной колонии, где, согласно полицейскому отчету, в 16:47 был убит человек.
Еще один случай произошел в 19:01, когда мужчина погиб в результате стрельбы в городе Тенанго в муниципалитете Хантетелко, на востоке штата.
Пасхальная неделя в Морелосе завершилась гибелью 10 человек
Страстная неделя в Морелосе завершилась с 10 смертями в разных муниципалитетах штата. Самый кровавый эпизод произошел в четверг, когда три мужских тела были найдены со следами насилия в районе Акуэдукто в муниципалитете Темоак, в восточной части штата.
Несколько часов спустя двое мужчин были застрелены на пустыре в районе Тепуэнте в городе Санта-Мария-Ахуакатитлан, к северу от муниципалитета Куэрнавака.
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Иван Ободов
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