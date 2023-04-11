Опытный дачник рассказал, как растить рассаду баклажана

22:53 2023-04-11

Баклажан не самая простая для выращивания культура. Тут нужно учитывать много факторов и знать немало тонкостей. Большое значение имеет выбранный сорт, от этого зависят условия ухода.

Срок высевания для баклажана надо выбрать правильно, потому что это растение, которое любит тепло.

При этом важно помнить о том, что сеять надо пораньше, чтобы баклажан успел пройти весь цикл развития до полного созревания плодов. Примерная дата посева - февраль/март.

После посева делаем досветку на 16 часов в день.

Почва должна быть прогрето до 25-28 градусов. Семена лучше погружать в землю пророщенными. Делаем это так: укладываем на мокрый влажный диск, укрываем полиэтиленовой пленкой.

Через 4 дня пробьются зачатки ростков. Теперь семена заглубляем в почву на 1 см.

Грунт создаем из таких компонентов: часть земли, две части сухого торфа, биогумус или перегной - берем две части, древесная зола - столовая ложка.

Ящик с высаженными семенами укутываем полиэтиленом, чтобы возникла влажная среда. Взойдут семечки через недели две.

Подращиваем рассаду и высаживаем в свой срок на открытую грядку.