Пограничный переход между США и Мексикой закрыт из-за протестов

Инцидент произошел примерно в 9:30 утра, когда около 300 мигрантов, в основном выходцев из Центральной и Южной Америки, собрались у международного моста Пасо-дель-Норте, чтобы потребовать от властей США ускорить иммиграционные процедуры, по данным отдела коммуникаций мэрии Сьюдад-Хуареса.



Задержки властей США в рассмотрении заявлений о предоставлении убежища, которые рассматриваются через непрозрачную систему списков ожидания, вызвали протесты мигрантов в последние недели.



Почти месяц назад на том же мосту произошел похожий случай, когда сотни мигрантов, воодушевленные ложными слухами о том, что они могут пересечь границу США, попытались массово проникнуть внутрь и были заблокированы американскими властями, которые установили физические барьеры на пограничном переходе перед лицом "потенциальной угрозы массового проникновения", сообщает КПП.