Инцидент произошел примерно в 9:30 утра, когда около 300 мигрантов, в основном выходцев из Центральной и Южной Америки, собрались у международного моста Пасо-дель-Норте, чтобы потребовать от властей США ускорить иммиграционные процедуры, по данным отдела коммуникаций мэрии Сьюдад-Хуареса.
Задержки властей США в рассмотрении заявлений о предоставлении убежища, которые рассматриваются через непрозрачную систему списков ожидания, вызвали протесты мигрантов в последние недели.
Почти месяц назад на том же мосту произошел похожий случай, когда сотни мигрантов, воодушевленные ложными слухами о том, что они могут пересечь границу США, попытались массово проникнуть внутрь и были заблокированы американскими властями, которые установили физические барьеры на пограничном переходе перед лицом "потенциальной угрозы массового проникновения", сообщает КПП.
Пограничный переход между США и Мексикой закрыт из-за протестов
Несколько сотен мигрантов устроили в понедельник акцию протеста на одном из пограничных переходов между Сьюдад-Хуаресом в Мексике и Эль-Пасо в США, что привело к закрытию движения транспорта на участке.
Инцидент произошел примерно в 9:30 утра, когда около 300 мигрантов, в основном выходцев из Центральной и Южной Америки, собрались у международного моста Пасо-дель-Норте, чтобы потребовать от властей США ускорить иммиграционные процедуры, по данным отдела коммуникаций мэрии Сьюдад-Хуареса.
-
-
-
-
-
-
00:00
Иван Ободов
Байден прекратил действие национальной чрезвычайной ситуации COVID после действий Конгресса
В понедельник закончилась чрезвычайная ситуация в США в связи с пандемией вируса COVID-19, когда президент Джо Байден подписал двухпартийную резолюцию Конгресса о ее завершении через три года.
-