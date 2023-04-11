Пожар затрагивает более 40 000 гектаров леса и растительности в Гондурасе

С января по этот понедельник в центральноамериканской стране было зарегистрировано 986 лесных пожаров, которые затронули в общей сложности 40 091 га, говорится в докладе ICF.



46,7 % пожаров произошло в частных районах, где пострадало 23 653 гектара, что составляет 59 % от общей площади, поврежденной огнем во всей стране, добавил он.



Центральный округ, департамент Франсиско Морасан, и Пуэрто-Лемпира, департамент Грасиас а Диос, расположенные в центре и на востоке страны, являются одними из наиболее пострадавших, где в результате 257 пожаров было повреждено в общей сложности 16 151 га.



По данным ICF, 128 пожаров произошли на микроводоразделах и еще 65 - на охраняемых территориях Гондураса, площадь которого составляет 112 492 квадратных километра. На пожарах работали 16 184 пожарных, включая сотрудников ICF, вооруженных сил и других ведомств.