ВМС Эквадора арестовали двух человек за торговлю наркотиками вблизи Галапагосских островов

В своем коммюнике военно-морские силы сообщили, что благодаря координации действий с полицией, после полета морской разведки и действий корвета "Лоха", удалось задержать скоростной катер типа "go-fast", внутри которого находились запрещенные вещества, предположительно наркотики.



Операция проходила в 334 морских милях к западу от порта Манта (на западе материковой части Эквадора), в так называемом "южном коридоре Галапагосских островов в Мексику".



После задержания судна на его борту были обнаружены два человека, которые вместе с тайником будут переданы сегодня вечером властям порта Манта.



Быстроходные лодки с мощными двигателями часто используются организациями наркоторговцев для того, чтобы избежать контроля со стороны властей.