В своем коммюнике военно-морские силы сообщили, что благодаря координации действий с полицией, после полета морской разведки и действий корвета "Лоха", удалось задержать скоростной катер типа "go-fast", внутри которого находились запрещенные вещества, предположительно наркотики.
Операция проходила в 334 морских милях к западу от порта Манта (на западе материковой части Эквадора), в так называемом "южном коридоре Галапагосских островов в Мексику".
После задержания судна на его борту были обнаружены два человека, которые вместе с тайником будут переданы сегодня вечером властям порта Манта.
Быстроходные лодки с мощными двигателями часто используются организациями наркоторговцев для того, чтобы избежать контроля со стороны властей.
ВМС Эквадора арестовали двух человек за торговлю наркотиками вблизи Галапагосских островов
ВМС Эквадора сообщили в воскресенье об аресте двух человек на борту скоростного катера, предположительно перевозившего наркотики, который курсировал вблизи Галапагосских островов по океанскому маршруту в сторону Мексики.
В своем коммюнике военно-морские силы сообщили, что благодаря координации действий с полицией, после полета морской разведки и действий корвета "Лоха", удалось задержать скоростной катер типа "go-fast", внутри которого находились запрещенные вещества, предположительно наркотики.
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Иван Ободов
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