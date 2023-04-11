Эквадор объявляет тревогу в андском городе перед возможным оползнем

"Сохраняется опасность массового движения, которое может произойти внезапно, что повлияет на население и инфраструктуру", - говорится в постановлении, выпущенном министерством и опубликованном на его странице в Twitter.



Около 152 га в приходе Хуигра в андской провинции Чимборасо (юг), где были зафиксированы "трещины", находятся в зоне риска, добавляется в документе. В воскресенье из этого района были эвакуированы 18 семей.



Проливные дожди в Эквадоре, самые сильные за последние 15 лет, заставили правительство объявить чрезвычайное положение в 14 из 24 провинций страны.



По последним данным, 26 марта мощный оползень похоронил десятки домов в Алауси, в результате чего 35 человек погибли, 43 получили ранения и 53 пропали без вести. Спасательные команды до сих пор ищут тела под тоннами земли.



В период с января по апрель Секретариат по управлению рисками (SGR) зарегистрировал 23 случая смерти в результате урагана, от которого также пострадали около 52 000 человек.