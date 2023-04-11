Чикаго конкурировал с Атлантой и Нью-Йорком за проведение важнейшей политической встречи.
Выбор сделан через неделю после побед демократов на Среднем Западе, включая победу левого фланга партии, когда в городе ветров в прошлый вторник был избран прогрессивный Брэндон Джонсон.
"DNC возвращается на Средний Запад, важнейший оплот демократов: Иллинойс, а также Висконсин, Мичиган и Миннесота - часть "голубой стены" - сыграли решающую роль в победе президента Байдена и вице-президента Харрис в 2020 году и в успехе демократов на промежуточных выборах 2022 года", - говорится в заявлении DNC.
Этот выбор может также стать оливковой ветвью для прогрессистов Среднего Запада в преддверии предстоящего избирательного цикла, когда Южная Каролина вытеснит Айову и станет первым штатом в стране, где будет голосовать демократический кандидат в президенты".
Чикаго примет демократическую национальную конвенцию 2024 года
Съезд будет проходить в United Center и McCormick Place Convention Center, ожидается участие от 5000 до 7000 делегатов и их заместителей, сообщил источник, знакомый с ситуацией, в подтверждение того, что было впервые сообщено в газете Chicago Sun-Times.
Чикаго конкурировал с Атлантой и Нью-Йорком за проведение важнейшей политической встречи.
-
-
-
-
-
-
00:00
Иван Ободов
Байден прекратил действие национальной чрезвычайной ситуации COVID после действий Конгресса
В понедельник закончилась чрезвычайная ситуация в США в связи с пандемией вируса COVID-19, когда президент Джо Байден подписал двухпартийную резолюцию Конгресса о ее завершении через три года.
-