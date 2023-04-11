Чикаго примет демократическую национальную конвенцию 2024 года

Чикаго конкурировал с Атлантой и Нью-Йорком за проведение важнейшей политической встречи.



Выбор сделан через неделю после побед демократов на Среднем Западе, включая победу левого фланга партии, когда в городе ветров в прошлый вторник был избран прогрессивный Брэндон Джонсон.



"DNC возвращается на Средний Запад, важнейший оплот демократов: Иллинойс, а также Висконсин, Мичиган и Миннесота - часть "голубой стены" - сыграли решающую роль в победе президента Байдена и вице-президента Харрис в 2020 году и в успехе демократов на промежуточных выборах 2022 года", - говорится в заявлении DNC.



Этот выбор может также стать оливковой ветвью для прогрессистов Среднего Запада в преддверии предстоящего избирательного цикла, когда Южная Каролина вытеснит Айову и станет первым штатом в стране, где будет голосовать демократический кандидат в президенты".