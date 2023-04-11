Попытка Элизабет Холмс, основательницы Theranos, отсрочить тюремный срок отклонена судьей

Федеральный судья отклонил попытку опальной основательницы Theranos Элизабет Холмс отложить начало тюремного заключения, которое должно начаться в конце этого месяца, пока она ожидает решения по апелляции.



Холмс не представляет угрозы побега, но она не смогла поднять "существенный вопрос права или факта", который "может привести к отмене или назначению нового судебного разбирательства по всем пунктам", - написал в своем решении Эдвард Давила, судья окружного суда, который вел ее процесс. Срок тюремного заключения Холмс должен начаться 27 апреля.



В прошлом месяце Давила отклонил аналогичную просьбу об отсрочке от Рамеша "Санни" Балвани, бывшего романтического партнера Холмс, а также главного операционного директора и президента Theranos, который первоначально должен был отправиться в тюрьму 16 марта в Атланте, штат Джорджия.