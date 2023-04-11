Во вторник рекордно или почти рекордно высокие температуры прогнозируются в Финиксе, где может быть около 100 градусов, Денвере, где ожидается 84 градуса, и Солт-Лейк-Сити, где ожидается температура около 80 градусов.
В среду летнее тепло переместится на Средний Запад и равнины, где возможны рекордные или близкие к рекордным максимумы.
В Миннеаполисе ожидается до 84 градусов, а в Чикаго и Детройте - до 80 градусов.
Затем эти высокие температуры переместятся на северо-восток, где рекордные максимумы возможны от Филадельфии до Бостона.
Со среды по пятницу в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне температура будет держаться на уровне 80 градусов. На внутренних районах Северо-Востока даже есть вероятность 90-градусной температуры.
На этой неделе рекордно высокие температуры обрушатся на США
Понедельник принес на Запад множество рекордных максимумов: от Тусона, штат Аризона, где было зафиксировано 97 градусов, до Бойсе, штат Айдахо, где температура достигла 82 градусов.
Во вторник рекордно или почти рекордно высокие температуры прогнозируются в Финиксе, где может быть около 100 градусов, Денвере, где ожидается 84 градуса, и Солт-Лейк-Сити, где ожидается температура около 80 градусов.
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Иван Ободов
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