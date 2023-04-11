Администрация Байдена запрашивает информацию о мерах безопасности ИИ

Министерство торговли США во вторник заявило, что в течение следующих 60 дней будет собирать мнения о возможности проведения аудита ИИ, оценки рисков и других мер, которые могли бы уменьшить беспокойство потребителей по поводу этих новых систем.



"Сейчас, учитывая темпы инноваций, существует повышенная озабоченность тем, что они должны происходить ответственно", - сказал помощник министра торговли Алан Дэвидсон, администратор Национальной администрации по телекоммуникациям и информации.



NTIA, которая является скорее консультантом, чем регулятором, ищет отзывы о том, какая политика может сделать коммерческие инструменты ИИ более подотчетными".



На прошлой неделе Байден заявил на встрече со своим советом советников по науке и технологиям, что технологические компании должны убедиться в безопасности своих продуктов, прежде чем выпускать их в продажу.