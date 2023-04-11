Министерство торговли США во вторник заявило, что в течение следующих 60 дней будет собирать мнения о возможности проведения аудита ИИ, оценки рисков и других мер, которые могли бы уменьшить беспокойство потребителей по поводу этих новых систем.
"Сейчас, учитывая темпы инноваций, существует повышенная озабоченность тем, что они должны происходить ответственно", - сказал помощник министра торговли Алан Дэвидсон, администратор Национальной администрации по телекоммуникациям и информации.
NTIA, которая является скорее консультантом, чем регулятором, ищет отзывы о том, какая политика может сделать коммерческие инструменты ИИ более подотчетными".
На прошлой неделе Байден заявил на встрече со своим советом советников по науке и технологиям, что технологические компании должны убедиться в безопасности своих продуктов, прежде чем выпускать их в продажу.
Администрация Байдена запрашивает информацию о мерах безопасности ИИ
Администрация президента Джо Байдена хочет принять более строгие меры для проверки безопасности инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, до их публичного выпуска, хотя она еще не решила, будет ли правительство участвовать в проверке.
Министерство торговли США во вторник заявило, что в течение следующих 60 дней будет собирать мнения о возможности проведения аудита ИИ, оценки рисков и других мер, которые могли бы уменьшить беспокойство потребителей по поводу этих новых систем.
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Иван Ободов
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