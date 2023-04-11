Женщине предъявлено обвинение после перенаправления рейса в Канзас-Сити

32-летней Хлое Даслива, чей родной город не сообщается, было предъявлено обвинение по одному пункту - вмешательство в работу бортпроводника, объявили федеральные прокуроры в понедельник.



ДаСильва находилась на борту рейса авиакомпании Alaska Airlines, который вылетел из международного аэропорта Сан-Франциско рано утром в пятницу и направлялся в чикагский международный аэропорт О'Хара.



Согласно судебным документам, поданным в пятницу, несколько пассажиров заявили, что Дасильва стала оскорблять стюардессу, в том числе угрожая убить ее. В итоге ее удалось удержать с помощью стяжек.



Пилот сообщил следователям, что он решил перенаправить рейс в Канзас-Сити из опасений за безопасность пассажиров.



В понедельник прокуроры попросили федерального судью продолжить задержание ДаСильвы до слушания по ее задержанию, которое еще не назначено. Не сразу стало ясно, есть ли у нее адвокат.