В 2023 году в США и Мексике было задержано 74 366 выходцев из Центральной Америки

Цифра за первые два месяца 2023 года показывает снижение на 23,85%, на 23 298 сообщений меньше, чем 97 664 за тот же период 2022 года.



Только на юго-западной границе США число задержаний в период с января по февраль 2023 года достигло 56 333, что на 26,23 % меньше, чем 71 113 в 2022 году, согласно статистике МОМ.



Что касается Мексики, то число задержаний граждан этих трех стран составило 18 033, что на 32 % меньше, чем 26 551 случай за первые два месяца 2022 года.



Данные, собранные МОМ, поступают от Бюро таможенного и пограничного контроля США (CBP) и подразделения Мексики по миграционной политике, регистрации и идентификации лиц (Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas).