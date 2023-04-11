"И снова наша нация скорбит после бессмысленного акта насилия с применением огнестрельного оружия. Мы с Джилл молимся за погибших и пострадавших в результате сегодняшней стрельбы", - говорится в сообщении президента в Twitter.
"Слишком много американцев расплачиваются за это бездействие своими жизнями - когда же республиканцы в Конгрессе начнут действовать, чтобы защитить наши сообщества?
Байден неоднократно призывал консерваторов, контролирующих нижнюю палату Конгресса США, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости, которые позволяют владельцу оружия убивать большое количество людей без необходимости останавливаться для перезарядки патронов.
В 1994 году в США было наложено федеральное вето на штурмовое оружие, но срок его действия истек в 2004 году без продления Конгрессом.
Байден раскритиковал республиканцев после стрельбы в Луисвилле
Президент США Джо Байден в понедельник обрушился с критикой на республиканцев в Конгрессе за неспособность реформировать законы об оружии, чтобы предотвратить стрельбу, подобную той, что произошла в Луисвилле, штат Кентукки.
"И снова наша нация скорбит после бессмысленного акта насилия с применением огнестрельного оружия. Мы с Джилл молимся за погибших и пострадавших в результате сегодняшней стрельбы", - говорится в сообщении президента в Twitter.
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Иван Ободов
Байден прекратил действие национальной чрезвычайной ситуации COVID после действий Конгресса
В понедельник закончилась чрезвычайная ситуация в США в связи с пандемией вируса COVID-19, когда президент Джо Байден подписал двухпартийную резолюцию Конгресса о ее завершении через три года.
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