Байден раскритиковал республиканцев после стрельбы в Луисвилле

23:29 2023-04-11

Президент США Джо Байден в понедельник обрушился с критикой на республиканцев в Конгрессе за неспособность реформировать законы об оружии, чтобы предотвратить стрельбу, подобную той, что произошла в Луисвилле, штат Кентукки.

"И снова наша нация скорбит после бессмысленного акта насилия с применением огнестрельного оружия. Мы с Джилл молимся за погибших и пострадавших в результате сегодняшней стрельбы", - говорится в сообщении президента в Twitter.

"Слишком много американцев расплачиваются за это бездействие своими жизнями - когда же республиканцы в Конгрессе начнут действовать, чтобы защитить наши сообщества?

Байден неоднократно призывал консерваторов, контролирующих нижнюю палату Конгресса США, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости, которые позволяют владельцу оружия убивать большое количество людей без необходимости останавливаться для перезарядки патронов.

В 1994 году в США было наложено федеральное вето на штурмовое оружие, но срок его действия истек в 2004 году без продления Конгрессом.