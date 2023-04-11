Байден раскритиковал республиканцев после стрельбы в Луисвилле

"И снова наша нация скорбит после бессмысленного акта насилия с применением огнестрельного оружия. Мы с Джилл молимся за погибших и пострадавших в результате сегодняшней стрельбы", - говорится в сообщении президента в Twitter.



"Слишком много американцев расплачиваются за это бездействие своими жизнями - когда же республиканцы в Конгрессе начнут действовать, чтобы защитить наши сообщества?



Байден неоднократно призывал консерваторов, контролирующих нижнюю палату Конгресса США, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости, которые позволяют владельцу оружия убивать большое количество людей без необходимости останавливаться для перезарядки патронов.



В 1994 году в США было наложено федеральное вето на штурмовое оружие, но срок его действия истек в 2004 году без продления Конгрессом.