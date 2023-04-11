Правительство США обжалует судебный запрет на таблетки для аборта

Администрация президента Джо Байдена попросила Пятый окружной апелляционный суд в Новом Орлеане, штат Луизиана, остановить "чрезвычайное и беспрецедентное" решение судьи против препарата для прерывания беременности.
В апелляции он утверждал, что мифепристон является "безопасным и эффективным средством", которое на протяжении десятилетий одобряется научным сообществом.
Апелляцию поддержали генеральные прокуроры 24 штатов во главе с Нью-Йорком, которые направили в суд документ о правовой поддержке правительства и потребовали не применять постановление, пока рассматривается апелляция.
Дело началось в прошлую пятницу, когда федеральный судья из Техаса Мэтью Качсмарик приказал Управлению по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) отозвать разрешение на медицинское применение мифепристона, которое действует с 2000 года.
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В понедельник Министерство юстиции США подало апелляцию на постановление федерального судьи штата Техас о прекращении продажи абортивного препарата мифепристон по всей стране.
Администрация президента Джо Байдена попросила Пятый окружной апелляционный суд в Новом Орлеане, штат Луизиана, остановить "чрезвычайное и беспрецедентное" решение судьи против препарата для прерывания беременности.
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