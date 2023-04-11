"Франция - наш старейший союзник. Ценности, которые мы разделяем, определяли наши отношения и продолжают определять их сегодня", - заявил на пресс-конференции представитель Государственного департамента Ведант Патель.
Он отреагировал на интервью Макрона в газете Les Echos после его поездки в Пекин, в котором тот призвал к созданию европейской "автономии" от внешней политики США и Китая по таким вопросам, как Тайвань.
Патель ответил, что все страны суверенны и имеют "право" иметь свои собственные двусторонние отношения и комментировать их.
Но он также подчеркнул, что Вашингтон и Париж занимают одинаковую позицию в отношении вторжения России в Украину, "угроз" Китая в отношении Тайваня и "нарушений прав человека" со стороны Пекина.
"Мы проделали очень важную работу по поддержке Украины перед лицом российской агрессии, и мы также вместе работали над решением проблем, создаваемых Китаем", - сказал он.
США рассматривают Францию как партнера против Китая, несмотря на комментарии Макрона
Соединенные Штаты в понедельник назвали Францию одним из своих главных союзников в отношениях с Китаем, даже когда президент Франции Эммануэль Макрон дистанцировался от политики Вашингтона в отношении Тайваня.
"Франция - наш старейший союзник. Ценности, которые мы разделяем, определяли наши отношения и продолжают определять их сегодня", - заявил на пресс-конференции представитель Государственного департамента Ведант Патель.
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