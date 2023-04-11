72 случая смерти от утопления на Филиппинах после Пасхи, сообщает полиция

В этой католической стране миллионы людей покидают столицу, Манилу, чтобы провести время с семьей.



Представитель Национальной полиции Филиппин (PNP) полковник Жан Фахардо сказал, что большое количество смертей отчасти объясняется "местью путешественников", поскольку страна выходит из многолетних ограничений мобильности для сдерживания коронавируса.



"Люди немного разволновались, отправившись на пляжи и курорты", - сказал Фаджардо агентству AFP.



Данные о количестве погибших были получены не сразу, но Фахардо сказал, что среди жертв были дети, оставленные опекунами без присмотра во время купания, а также люди, вышедшие на пляжи в состоянии алкогольного опьянения.