Бывалый дачник описал несколько способов борьбы с прожорливыми хрущами на огороде

Опытный дачник предложил надежные и проверенные способы против опасных вредителей.
Готовим раствор на основе нашатырного спирта. Нужно взять 15 мл и добавить в 10 л воды. Раствором опрыскиваем кусты.
Можно настоять в холодной воде чесночные зубки или стрелки. Срок приготовления - три дня. Используем для поливов.
Можно попробовать более сильные препараты из серии химикатов.
Базудин действует 45 дней. Разводится с водой, применяется в виде полива.
Землин рассыпают по земле, немного заглубляют. Личинки съедают его и погибают.
Форс - это порошок, который смешивают с водой, затем раствором опрыскивают ягодные кусты.
Антихрущ действует на нервную систему паразита, парализует, затем убивает. Препарат нужно разбавлять водой, потом применять для опрыскиваний.