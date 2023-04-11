Бывалый дачник описал несколько способов борьбы с прожорливыми хрущами на огороде

Опытный дачник предложил надежные и проверенные способы против опасных вредителей.

Готовим раствор на основе нашатырного спирта. Нужно взять 15 мл и добавить в 10 л воды. Раствором опрыскиваем кусты.

Можно настоять в холодной воде чесночные зубки или стрелки. Срок приготовления - три дня. Используем для поливов.

Можно попробовать более сильные препараты из серии химикатов.

Базудин действует 45 дней. Разводится с водой, применяется в виде полива.

Землин рассыпают по земле, немного заглубляют. Личинки съедают его и погибают.

Форс - это порошок, который смешивают с водой, затем раствором опрыскивают ягодные кусты.

Антихрущ действует на нервную систему паразита, парализует, затем убивает. Препарат нужно разбавлять водой, потом применять для опрыскиваний.