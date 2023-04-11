Google делает ставку на искусственный интеллект для адаптации мира к изменению климата

Среди этих инструментов он выделил искусственный интеллект (ИИ), который обладает большим потенциалом для обработки "огромного количества данных" об изменении климата и разработки систем раннего предупреждения и прогнозных моделей.



"Учитывая последствия климатического кризиса, нам необходимо использовать все доступные инструменты, как для смягчения последствий, так и для адаптации", - заявил руководитель Google, напомнив, что помимо сокращения собственных выбросов, компания поставила перед собой цель разработать технологию, которая поможет каждому человеку принимать рациональные решения.



Экстремальные погодные явления, такие как постоянные волны жары или наводнения, вызванные сильными штормами, становятся все более частыми во все большем количестве мест, отчасти из-за изменения климата, и уже влияют на продовольственную безопасность и средства к существованию миллионов людей по всему миру.