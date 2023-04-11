Гондурас во вторник получит тела шести мигрантов, погибших в Мексике

Останки мигрантов будут доставлены чартерным рейсом ВВС Мексики в международный аэропорт Пальмерола (XPL), обслуживающий Тегусигальпу, столицу Гондураса, где они будут переданы их семьям, сказал Гарсия.



Он добавил, что тела нескольких гватемальцев, которые также погибли во время пожара на иммиграционном пункте в Сьюдад-Хуаресе, будут репатриированы тем же рейсом.



Восемь других гондурасцев выжили в пожаре, и семь из них остаются в больнице, четверо из них все еще находятся в интубации, сказал Гарсия.



В ночь на 27 марта в результате пожара в центре Национального института миграции на границе Мексики с США погибли 40 мигрантов, в том числе шесть гондурасцев, семь сальвадорцев, 18 гватемальцев, семь венесуэльцев и один колумбиец.



Помимо погибших, в результате аварии пострадали 27 человек, из которых 23 остаются в больнице, и пока только четверо были выписаны. В миграционном пункте находилось около 70 мигрантов, которые должны были быть депортированы Мексикой.