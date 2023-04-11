Останки мигрантов будут доставлены чартерным рейсом ВВС Мексики в международный аэропорт Пальмерола (XPL), обслуживающий Тегусигальпу, столицу Гондураса, где они будут переданы их семьям, сказал Гарсия.
Он добавил, что тела нескольких гватемальцев, которые также погибли во время пожара на иммиграционном пункте в Сьюдад-Хуаресе, будут репатриированы тем же рейсом.
Восемь других гондурасцев выжили в пожаре, и семь из них остаются в больнице, четверо из них все еще находятся в интубации, сказал Гарсия.
В ночь на 27 марта в результате пожара в центре Национального института миграции на границе Мексики с США погибли 40 мигрантов, в том числе шесть гондурасцев, семь сальвадорцев, 18 гватемальцев, семь венесуэльцев и один колумбиец.
Помимо погибших, в результате аварии пострадали 27 человек, из которых 23 остаются в больнице, и пока только четверо были выписаны. В миграционном пункте находилось около 70 мигрантов, которые должны были быть депортированы Мексикой.
Гондурас во вторник получит тела шести мигрантов, погибших в Мексике
Гондурас получит во вторник шесть тел гондурасцев, погибших в результате пожара, вспыхнувшего 27 марта на станции для мигрантов Национального института миграции Мексики в приграничном городе Сьюдад-Хуарес, сообщил в понедельник Антонио Гарсия.
Останки мигрантов будут доставлены чартерным рейсом ВВС Мексики в международный аэропорт Пальмерола (XPL), обслуживающий Тегусигальпу, столицу Гондураса, где они будут переданы их семьям, сказал Гарсия.
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