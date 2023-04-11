В марте прошлого года триста человек, связанных с миром культуры, подписали письмо на имя президента Эммануэля Макрона, в котором потребовали от него немедленно отозвать весьма спорную пенсионную реформу, против которой уже прошло одиннадцать дней национальной мобилизации.
Франсуаза Харди, икона французской музыки 1970-х годов, которая обычно довольно сдержанно относится к политическим делам своей страны, сказала воскресной газете, что она никогда бы не подписала такое письмо.
"Я интересуюсь экономикой и поняла, что существует несколько настоятельных причин для пенсионной реформы. Все европейские страны установили пенсионный возраст на уровне 65, 66 или 67 лет, кроме нашей, у которой самые высокие государственные расходы в Европе, государственный долг в 3 триллиона евро с процентной ставкой в 3%, который, вероятно, будет расти и дальше", - сказала 79-летняя певица.
Французская певица Франсуаза Харди защищает пенсионные реформы Макрона
Певица говорит, что ей "стыдно за то, что происходит" во Франции, и опасается, что "повторяющиеся забастовки" затормозят туризм. Об этом она рассказала французской ежедневной газете Journal du Dimanche.
В марте прошлого года триста человек, связанных с миром культуры, подписали письмо на имя президента Эммануэля Макрона, в котором потребовали от него немедленно отозвать весьма спорную пенсионную реформу, против которой уже прошло одиннадцать дней национальной мобилизации.
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