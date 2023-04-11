США планируют ввести санкции против торговцев фентанилом

В информационном бюллетене Белого дома, описывающем его планы по пресечению цепочек поставок фентанила, говорится, что администрация президента Джо Байдена усилит санкции и другие меры против ключевых целей, чтобы затруднить доступ наркоторговцев к финансовой системе США и незаконным финансовым потокам.



"Мы также будем укреплять сотрудничество с международными партнерами в области незаконного финансирования и борьбы с отмыванием денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении Белого дома.



В нем говорится, что Соединенные Штаты создают глобальную коалицию для ускорения усилий по борьбе с незаконными синтетическими наркотиками. В заявлении не приводится подробностей о санкциях или других мерах.



Это событие произошло в тот момент, когда члены кабинета безопасности Мексики будут находиться в США на этой неделе, чтобы встретиться с американскими чиновниками по поводу незаконного оборота синтетического опиоида фентанила.



Некоторые американские законодатели призывают администрацию Байдена занять более жесткую позицию и усилить давление на Мексику с целью пресечения торговли фентанилом. Несколько законодателей-республиканцев даже призвали американских военных бомбить мексиканские картели и их лаборатории на территории Мексики.