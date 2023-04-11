iPhone 15 и 15 Plus могут быть оснащены емкостными кнопками

Apple перейдет от физических кнопок к емкостным кнопкам на этих устройствах, которые будут напоминать по функциональности трекпад на MacBook. Тактильные двигатели будут обеспечивать тактильную обратную связь, создавая впечатление, что вы нажимаете на кнопки, хотя этого не происходит.



В выходные был опубликован еще один набор CAD-проектов iPhone 15, который изменил текущую картину. Если новая информация утечки верна, то все четыре модели iPhone 15 будут оснащены емкостными кнопками вместо физических. Но iPhone 15 и 15 Plus могут иметь другой дизайн кнопок.

Пользователь Twitter ShrimpApplePro опубликовал в Twitter CAD-файлы iPhone 15 Pro Max с подробными размерами телефона. Утечка представила предполагаемые размеры различных элементов дизайна iPhone 15 Pro Max. Например, выступающие задние камеры, динамический остров и новая кнопка отключения звука.