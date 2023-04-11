Колумбиец осужден за расизм в отношении чернокожего вице-президента страны

Лус Фабиола Рубиано признала себя виновной в предъявленных обвинениях и будет приговорена судьей 30 мая. В Колумбии акты дискриминации наказываются тюремным заключением сроком до трех лет, хотя судьи могут заменить тюремное заключение условно-досрочным освобождением или домашним арестом.



Владелица малого бизнеса из Боготы стала популярной в сентябре после того, как выступила против вице-президента Франсии Маркес на видео, опубликованном одним из местных новостных сайтов. Рубиано протестовала перед конгрессом Колумбии и в ответ на вопрос журналиста бросила оскорбления в адрес Маркес и афроколумбийцев.



"Теперь нами правят обезьяны", - сказал Рубиано на видео, которое все еще доступно в Твиттере, но подверглось цензуре на других платформах. "Франсия Маркес - обезьяна... Какое образование может быть у черных людей, они воруют, нападают и убивают". Прокуроры начали расследование после того, как адвокаты Маркеса подали жалобу.



В ходе слушаний они обвинили Рубиано в разжигании ненависти, нанесении ущерба репутации Маркеса и афроколумбийского населения Колумбии, а также в нарушении их права не подвергаться дискриминации.