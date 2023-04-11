Два подростка из Техаса арестованы за убийство мужчины, продававшего автомобиль

Луису Гутьерресу, 18 лет, и Кристиану Сауседо, 19 лет, были предъявлены обвинения в убийстве со смертельным исходом, совершенном 21 марта 55-летним Худхайром Хамданом, сообщили в полицейском управлении Арлингтона.



"Мистер Хамдан просто пытался помочь родственнику продать машину, а теперь весь мир его семьи перевернулся с ног на голову", - сказал начальник полиции Эл Джонс. "Таким жестоким преступникам, готовым убить человека ради автомобиля, который они бросили через несколько минут, не место на наших улицах".



Хамдан был найден лежащим без сознания в 700 квартале Порт Ричмонд Вэй в Арлингтоне около 6 часов вечера 21 марта. В больнице его констатировали смерть.



Детективы выяснили, что Хамдан помогал члену семьи продать автомобиль с помощью приложения для социальных сетей и связался с человеком, который выразил заинтересованность в покупке автомобиля, сообщили в полиции. Хамдан согласился провести тест-драйв вечером с потенциальным покупателем.