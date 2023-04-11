Луису Гутьерресу, 18 лет, и Кристиану Сауседо, 19 лет, были предъявлены обвинения в убийстве со смертельным исходом, совершенном 21 марта 55-летним Худхайром Хамданом, сообщили в полицейском управлении Арлингтона.
"Мистер Хамдан просто пытался помочь родственнику продать машину, а теперь весь мир его семьи перевернулся с ног на голову", - сказал начальник полиции Эл Джонс. "Таким жестоким преступникам, готовым убить человека ради автомобиля, который они бросили через несколько минут, не место на наших улицах".
Хамдан был найден лежащим без сознания в 700 квартале Порт Ричмонд Вэй в Арлингтоне около 6 часов вечера 21 марта. В больнице его констатировали смерть.
Детективы выяснили, что Хамдан помогал члену семьи продать автомобиль с помощью приложения для социальных сетей и связался с человеком, который выразил заинтересованность в покупке автомобиля, сообщили в полиции. Хамдан согласился провести тест-драйв вечером с потенциальным покупателем.
Два подростка из Техаса арестованы за убийство мужчины, продававшего автомобиль
Два подростка из Техаса были арестованы в связи с убийством 55-летнего мужчины во время тест-драйва в прошлом месяце после знакомства с жертвой в Интернете для потенциальной продажи автомобиля, сообщили власти в понедельник.
Луису Гутьерресу, 18 лет, и Кристиану Сауседо, 19 лет, были предъявлены обвинения в убийстве со смертельным исходом, совершенном 21 марта 55-летним Худхайром Хамданом, сообщили в полицейском управлении Арлингтона.
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Иван Ободов
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