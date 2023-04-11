По словам полицейских Алабамы, 15-летний подросток в угнанной машине перевозил украденный пистолет и партию марихуаны

Преследование произошло в воскресенье, 9 апреля, в Сомервилле, и в нем участвовали три правоохранительных органа, говорится в пресс-релизе офиса шерифа. Сомервилл находится примерно в 75 милях к северу от Бирмингема. "Депутаты попытались остановить автомобиль, который двигался в северном направлении с высокой скоростью по шоссе 67", - говорится в сообщении офиса шерифа.



"Преследование продолжалось на севере по шоссе I-65 в округе Лаймстоун. Преследование закончилось, когда были успешно развернуты "шипы", и автомобиль остановился возле (Waffle House) в Афинах", - пишет офис шерифа.



15-летний водитель был арестован после того, как попытался скрыться с места происшествия, сообщили власти.



Следователи обнаружили, что автомобиль подростка был угнан примерно в 125 милях к югу в Клэнтоне. Ручной пулемет подростка также был зарегистрирован как украденный в 125 милях к северу в Нэшвилле, штат Теннесси, сообщили официальные лица. "Также было обнаружено большое количество марихуаны", - сказали в офисе шерифа.



Подросток был доставлен в центр временного содержания для несовершеннолетних и обвинен в "попытке скрыться и хранении марихуаны", сказали официальные лица.