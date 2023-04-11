Камбоджа депоровала 19 японцев, подозреваемых в мошенничестве с киберпреступлениями

Группа поднялась на борт чартерного рейса, организованного японским правительством, в международном аэропорту Пномпеня, сообщил представитель Национальной полиции Камбоджи генерал Чхай Ким Кхуен.



Иммиграционная полиция, входящая в состав Министерства внутренних дел, в своем заявлении сообщила, что мужчины были депортированы, поскольку они нарушили иммиграционное законодательство, проживая и работая в Камбодже нелегально. Им будет запрещено въезжать в страну в течение трех лет, говорится в заявлении.



Токийская полиция получила ордера на арест 19 японцев по подозрению в телефонном мошенничестве из Камбоджи, направленном на жителей Японии, сообщила в пятницу японская общественная телекомпания NHK.



NHK сообщила, что камбоджийские власти провели обыск в гостиничных номерах мужчин и "обнаружили список японских граждан, которые, как предполагается, являются жертвами мошеннической схемы".



19 человек были взяты под стражу в южном городе Сиануквиль 24 января и отправлены в столицу Пномпень, где они находились под стражей после расследования, проведенного Министерством внутренних дел.