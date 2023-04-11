Группа поднялась на борт чартерного рейса, организованного японским правительством, в международном аэропорту Пномпеня, сообщил представитель Национальной полиции Камбоджи генерал Чхай Ким Кхуен.
Иммиграционная полиция, входящая в состав Министерства внутренних дел, в своем заявлении сообщила, что мужчины были депортированы, поскольку они нарушили иммиграционное законодательство, проживая и работая в Камбодже нелегально. Им будет запрещено въезжать в страну в течение трех лет, говорится в заявлении.
Токийская полиция получила ордера на арест 19 японцев по подозрению в телефонном мошенничестве из Камбоджи, направленном на жителей Японии, сообщила в пятницу японская общественная телекомпания NHK.
NHK сообщила, что камбоджийские власти провели обыск в гостиничных номерах мужчин и "обнаружили список японских граждан, которые, как предполагается, являются жертвами мошеннической схемы".
19 человек были взяты под стражу в южном городе Сиануквиль 24 января и отправлены в столицу Пномпень, где они находились под стражей после расследования, проведенного Министерством внутренних дел.
Камбоджа депоровала 19 японцев, подозреваемых в мошенничестве с киберпреступлениями
Девятнадцать японцев, задержанных в Камбодже в январе по подозрению в участии в телефонном и онлайн-мошенничестве, были депортированы на родину во вторник, сообщила полиция.
Группа поднялась на борт чартерного рейса, организованного японским правительством, в международном аэропорту Пномпеня, сообщил представитель Национальной полиции Камбоджи генерал Чхай Ким Кхуен.
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