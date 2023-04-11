Чили одобрила законопроект о сокращении рабочей недели до 40 часов с 45

Борик, вступивший в должность в прошлом году с амбициозной программой социальных и экономических реформ, потерпел несколько неудач, включая отказ избирателей от прогрессивной новой конституции и поражение законодательного органа по ключевому налоговому законопроекту.



Но закон о рабочей неделе - который теперь ожидает подписи Борика - представляет собой небольшую победу для администрации, которая пытается сдвинуть страну с ее конституции свободного рынка. Новый закон обязывает работать на один час меньше в неделю в год, пока рабочая неделя не достигнет 40 часов, что приведет Чили в соответствие с большинством промышленно развитых стран.



Законопроект, получивший абсолютную поддержку 127 голосов "за" при всего 14 "против", появился в то время, когда такие страны мира, как Великобритания и Испания, экспериментируют с дальнейшим сокращением продолжительности рабочего дня в неделю.



Несколько компаний в Чили уже заявили, что примут законопроект, в том числе государственный медный гигант Codelco, который ранее в этом году заявил, что будет стремиться внедрить 40-часовую рабочую неделю к 2026 году.