Сайн: бот ChatGPT может использоваться для совершения киберпреступлений

Он пояснил, что ChatGPT дает сложные ответы с высокой степенью реализма, поскольку оснащен мощным алгоритмом искусственного интеллекта.

Бот моментально собирает информацию со всего интернета, но проблема заключается в том, что в сети есть как достоверная, так и недостоверная информация.

Сайн считает, что ChatGPT может дать сведения о том, как создать фишинговую компанию, вредоносный код или вирус.

Раньше все эти сведения были доступны только в Даркнете. По мнению Сайна, компании OpenIA следует обязательно изучить этот вопрос.