Байден прекратил действие национальной чрезвычайной ситуации COVID после действий Конгресса

Чрезвычайное положение позволило правительству принять масштабные меры по борьбе с вирусом и поддержать экономику, здравоохранение и систему социального обеспечения страны. Некоторые из чрезвычайных мер уже были успешно свернуты, в то время как другие все еще находятся на стадии завершения.

Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения - оно лежит в основе жестких иммиграционных ограничений на границе между США и Мексикой - истекает 11 мая.



В понедельник Белый дом опубликовал однострочное заявление о том, что Байден подписал эту меру за закрытыми дверями, после того как публично выступил против резолюции, хотя и не наложил вето. Более 197 демократов в Палате представителей проголосовали против резолюции, когда контролируемая гопами палата приняла ее в феврале.

В прошлом месяце, когда эта мера прошла в Сенате 68-23 голосами, Байден дал знать законодателям, что подпишет ее.



Администрация заявила, что как только стало ясно, что Конгресс намерен ускорить завершение чрезвычайной ситуации, она приступила к ускорению подготовки агентств к возвращению к нормальным процедурам.

Среди изменений: Программа COVID-19 Министерства жилищного строительства и городского развития по отсрочке выплаты ипотечных кредитов заканчивается в конце мая, а Министерство по делам ветеранов возвращается к требованию посещения на дому для определения права на получение помощи по уходу.