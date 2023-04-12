Эта мера охватывает 152,22 гектара в районах Намза Чико, Пазан, Кебрада Ла Нинфа, УЭ Элой Альфаро и Пуэнте Чачан, в приходе Уигра в кантоне Алауси.
Решение было принято с учетом непрерывности трещин, населенных пунктов "и увеличения скорости события, которое является активным с неизбежными последствиями для населения и инфраструктуры", - говорится в решении.
Оранжевый сигнал тревоги подразумевает, что президент Комитета по чрезвычайным операциям (COE) активизирует комитет в соответствии с типом угрозы, принимая во внимание рекомендации Секретариата по управлению рисками по реализации планов эвакуации и реагирования.
Кроме того, территориальный орган активирует временные убежища и активирует рабочие группы, а также осуществит немедленные действия, необходимые для защиты граждан, внедрения и обновления планов эвакуации и реагирования, а также их активации, когда этого потребует случай.
Оранжевый уровень опасности объявлен в пяти секторах в Эквадоре
Секретариат по управлению рисками Эквадора сообщил в понедельник, что в пяти секторах кантона Алауси, где в прошлом месяце сошла лавина, в результате чего погибли 35 человек, объявлена оранжевая тревога.
Эта мера охватывает 152,22 гектара в районах Намза Чико, Пазан, Кебрада Ла Нинфа, УЭ Элой Альфаро и Пуэнте Чачан, в приходе Уигра в кантоне Алауси.