Оранжевый уровень опасности объявлен в пяти секторах в Эквадоре

Эта мера охватывает 152,22 гектара в районах Намза Чико, Пазан, Кебрада Ла Нинфа, УЭ Элой Альфаро и Пуэнте Чачан, в приходе Уигра в кантоне Алауси.



Решение было принято с учетом непрерывности трещин, населенных пунктов "и увеличения скорости события, которое является активным с неизбежными последствиями для населения и инфраструктуры", - говорится в решении.



Оранжевый сигнал тревоги подразумевает, что президент Комитета по чрезвычайным операциям (COE) активизирует комитет в соответствии с типом угрозы, принимая во внимание рекомендации Секретариата по управлению рисками по реализации планов эвакуации и реагирования.



Кроме того, территориальный орган активирует временные убежища и активирует рабочие группы, а также осуществит немедленные действия, необходимые для защиты граждан, внедрения и обновления планов эвакуации и реагирования, а также их активации, когда этого потребует случай.