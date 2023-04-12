С 1 по 9 января произошло 34 лесных пожара и 25 структурных пожаров, сказал Солано на пресс-конференции.
Он сказал, что только в воскресенье было зарегистрировано 38 пожаров, 26 в подлеске и пять лесных пожаров, и отметил, что по крайней мере три из этих пожаров все еще активны.
С другой стороны, директор департамента гражданской защиты Луис Амайя сообщил, что во время пасхальных праздников было зарегистрировано 17 смертей в результате "погружения", то есть утопления.
Кроме того, было зарегистрировано 218 случаев спасения на воде, 396 дорожно-транспортных происшествий и 22 случая смерти в ДТП, сказал Амайя.
В период с 1 января по 7 апреля этого года власти зарегистрировали в общей сложности 4 710 аварий на дорогах и улицах, в результате которых 2 851 человек получил ранения и 315 погибли.
Пожарные сообщили, 336 пожара произошло в Сальвадоре за период пасхальной недели
Пожарная бригада Сальвадора сообщила о 336 пожарах в период Пасхальной недели, из которых 239 были в подлеске, по словам директора учреждения Балтазара Солано в понедельник.
С 1 по 9 января произошло 34 лесных пожара и 25 структурных пожаров, сказал Солано на пресс-конференции.