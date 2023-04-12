Сальвадор уничтожил свои жестокие банды, но вопрос какой ценой

Нельзя было носить номер 8, потому что он ассоциировался с конкурирующей бандой Mara Barrio 18. Нельзя было носить кроссовки той марки, которые носили члены банды. И ни в коем случае нельзя было звонить в полицию.



Люди не могли пожаловаться в полицию на то, что говорят "жучки", - говорит местная жительница Сандра Элизабет Инглес, имея в виду членов банды. В определенной степени они стали авторитетом в этой системе".



Сальвадор, самая маленькая страна в Центральной Америке, раньше был известен как столица убийств в полушарии и имел один из самых высоких уровней убийств в мире за пределами зон военных действий.



Но за год, прошедший с тех пор, как правительство объявило чрезвычайное положение для борьбы с бандитизмом, направив на улицы военные силы, страна претерпела удивительные изменения.



Сегодня дети до поздней ночи играют в футбол на полях, которые раньше были территорией банд. Инглиш собирает почву для своих растений возле заброшенного здания, которое, по словам жителей, использовалось для убийств, совершаемых бандами.