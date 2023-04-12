Нельзя было носить номер 8, потому что он ассоциировался с конкурирующей бандой Mara Barrio 18. Нельзя было носить кроссовки той марки, которые носили члены банды. И ни в коем случае нельзя было звонить в полицию.
Люди не могли пожаловаться в полицию на то, что говорят "жучки", - говорит местная жительница Сандра Элизабет Инглес, имея в виду членов банды. В определенной степени они стали авторитетом в этой системе".
Сальвадор, самая маленькая страна в Центральной Америке, раньше был известен как столица убийств в полушарии и имел один из самых высоких уровней убийств в мире за пределами зон военных действий.
Но за год, прошедший с тех пор, как правительство объявило чрезвычайное положение для борьбы с бандитизмом, направив на улицы военные силы, страна претерпела удивительные изменения.
Сегодня дети до поздней ночи играют в футбол на полях, которые раньше были территорией банд. Инглиш собирает почву для своих растений возле заброшенного здания, которое, по словам жителей, использовалось для убийств, совершаемых бандами.
Сальвадор уничтожил свои жестокие банды, но вопрос какой ценой
Когда преступная группировка MS-13 правила в колонии Лас-Маргаритас, одном из своих оплотов в Сальвадоре, существовали правила, которым нужно было следовать, чтобы выжить.
Нельзя было носить номер 8, потому что он ассоциировался с конкурирующей бандой Mara Barrio 18. Нельзя было носить кроссовки той марки, которые носили члены банды. И ни в коем случае нельзя было звонить в полицию.