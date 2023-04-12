Скотленд-Ярд: в Лондоне каждые шесть минут крадут мобильный телефон

По статистике британской полиции, за прошлый год в городе совершена кража 90 864 телефонов, т.е. почти по 250 в день.

Чаще всего кражи телефонов происходят в Вестминстере. З прошлый год там украли 25 899 устройств, почти треть от всех случаев по городу.

При этом вернуть владельцам удается только 2% украденных телефонов. Так, из 8,5 тыс. аппаратов, украденных в январе 2023 года, к владельцам вернулись только 1,4%.

Надзорные органы британской полиции считают такой уровень воровства в городе неприемлемым.