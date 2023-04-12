Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в связи с береговой эрозией

Правительство выделяет 105 миллионов долларов из федеральных средств на реализацию почти двух десятков мер по компенсации продолжающейся потери суши и минимизации ее последствий. Эти меры включают переселение домов, создание искусственных рифов, посадку мангровых деревьев и добавление песка на пляжи.



"Это амбициозная программа", - сказал на пресс-конференции губернатор Педро Пьерлуизи.



Пуэрто-Рико имеет почти 700 миль (1200 километров) береговой линии, и две трети из 3,2 миллиона жителей острова проживают в прибрежных районах. Из этого населения более 20% проживают в районах с высоким риском наводнений.



Исследование Университета Пуэрто-Рико показало, что за предыдущие годы более 60 миль (99 километров) береговой линии мигрировали вглубь острова. Во многом в эрозии виноваты штормы, включая ураган "Мария" 4-й категории, который обрушился на остров в сентябре 2017 года. Эксперты предупреждают, что будущие штормы будут более мощными и будут происходить чаще.



К июлю 2018 года эрозия была выявлена на 40% пляжей Пуэрто-Рико, а аккреция, то есть накопление песка, - на 60% пляжей, по данным Института прибрежных исследований и планирования Пуэрто-Рико.