Число арестованных за коррупцию в государственных компаниях Венесуэлы увеличилось до 55 человек

"Было запрошено 67 ордеров на арест (55 арестов произведено, 12 человек еще не арестованы), и по всей стране было проведено 142 рейда", - сообщил чиновник в Твиттере.



Он добавил, что это были действия, предпринятые для наказания "мафий" в рамках антикоррупционной операции, о которой правительство заявило в марте прошлого года и которая привела к отставке министра нефти Тарека Эль-Аиссами, а также снятию иммунитета с депутата от правящей партии Хугбеля Роа.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал власти "образцово" наказать всех чиновников, замешанных в этих заговорах, включая судей, бывшего губернатора и руководителей государственной нефтяной компании PDVSA.



Кроме того, несколько сотрудников государственного Управления криптоактивов и более десятка бизнесменов оказались за решеткой или с ордерами на арест за предполагаемую причастность к этим событиям.