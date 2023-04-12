19-летняя Милли Бобби Браун обручилась с Джейком Бонджови

"Я люблю тебя уже три лета, малыш, и я люблю их все", - написала она, сопровождая фотографию, на которой она носит кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. "Навсегда", - ответил Джейк серым сердечком-эмодзи.

Цитата, кстати, взята из песни Тейлор Свифт "Lover".



Первые слухи о том, что молодая пара могла решиться на этот важный шаг, несмотря на свой возраст - Джейку 20 лет, а Милли всего 19 - начали циркулировать в августе, когда она поделилась еще одним снимком, на котором позировала в кабриолете во время дорожной поездки с очень похожим украшением на том же пальце.

В том же месяце она надела его на несколько публичных выступлений.