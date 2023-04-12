Тейлор Свифт не замужем, и Ник Кэннон хочет, чтобы она стала матерью его 13-го ребенка

Это означает, что поп-звезда снова одинока, и не один человек принял это к сведению.



Рэпер и ведущий Ник Кэннон был #командойТейлор с тех пор, как певица вступила в информационную вражду с Канье Уэстом, и он считает, что эти двое прекрасно поладят, потому что знают, каково это - жить под пристальным вниманием СМИ, особенно когда речь идет об их личной жизни.



Ник был более чем открыт к возможности романа с Тейлор, когда эта идея была предложена ему на шоу Говарда Стерна. Более того, он действительно хотел бы, чтобы она стала матерью его 13-го ребенка.



"Я только за. Во-первых, она потрясающий автор песен. Что мне нравится в Тейлор Свифт, так это то, что она очень уязвима и открыта во всей своей музыке", - сказал он.