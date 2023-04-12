Сильные песчаные бури снова обрушились на Пекин и северный Китай

Национальный метеорологический центр объявил синюю и желтую тревогу - первые две по четырехбалльной шкале - и предупредил, что пыль и взвешенный песок затронут более десятка северных провинций.



Бури зародились в Монголии и с конца понедельника двигались в юго-восточном направлении, попав в Китай через автономный район Внутренняя Монголия, согласно данным метеорологического агентства.



Пекин, окутанный желтоватым ореолом, встретил рассвет во вторник с концентрацией частиц PM10 в воздухе (например, пыли или пепла), превышающей 1000 микрограммов на кубический метр в центре города, а частиц PM2.5 (наиболее опасных из-за их крошечного диаметра) - более 500, оба показателя считаются уровнями высокого риска.