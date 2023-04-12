Ember: ЕС отстает в развитии ветроэнергетики в глобальном сравнении

Но в целом ЕС лидирует в глобальном сравнении, когда речь идет о производстве электроэнергии из возобновляемых источников энергии: 22 процента электроэнергии в странах ЕС приходилось на энергию ветра или солнца в 2022 году (2015 год: 13 процентов).

В глобальном масштабе эта доля составила 12 процентов — больше, чем когда-либо прежде (2015 год: 5 процентов).

Согласно отчету, 32 процента электроэнергии в Германии приходится на солнечную и ветровую энергию.

«ЕС рано начал гонку за возобновляемыми источниками энергии, но, учитывая глобальное ускорение, он не может позволить себе расслабляться», — заявила глава Ember Europe Сара Браун.

В частности, должны быть устранены препятствия, мешающие быстрому распространению наземной ветроэнергетики. В Германии, например, ветровая турбина должна быть одобрена, затем следует тендер, а затем строительство.

По данным Немецкой ассоциации ветроэнергетики, в лучшем случае для подключения новой ветряной турбины к сети требуется в среднем 20 месяцев после утверждения.

Согласно отчету, солнечная энергия является самым быстрорастущим источником энергии: глобальное расширение в прошлом году составило 24 процента. В ЕС он тоже вырос на 24 процента. Для сравнения: по оценкам экспертов, в прошлом году США увеличили мощность ветра на 15 процентов, а солнечной энергии — на 25 процентов.

Для анализа эксперты рассмотрели данные из 78 стран, на долю которых приходится 93 процента мирового потребления электроэнергии.