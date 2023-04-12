Шеф Пентагона после утечки данных пообещал «перевернуть каждый камень»

«Мы перевернём каждый камень, пока не выясним происхождение и масштабы инцидента», — заявил вчера в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин.

Остин отметил, что узнал об утечке данных в прошлый четверг.

«Утром 6 апреля меня впервые проинформировали о сообщениях о несанкционированном раскрытии конфиденциальных и секретных материалов», - сказал он. С тех пор он ежедневно консультировался со старшими сотрудниками своего министерства и принимал немедленные меры.

«Мы передали дело в Министерство юстиции, которое возбудило уголовное дело». Пока идут следственные действия, он не может ничего комментировать. Но он подчеркнул: «Мы относимся к этому вопросу очень и очень серьезно», - отметил шеф Пентагона.

Министр иностранных дел Блинкен сообщил, что вчера разговаривал со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«В нашем разговоре, среди прочего, я подтвердил нашу неизменную поддержку Украины и ее усилий по защите своей территориальной целостности, суверенитета и независимости», - отметил Блинкен.

Секретные документы американских агентств о конфликте уже несколько недель циркулируют в Интернете. Американские СМИ в течение нескольких дней сообщали конфиденциальные материалы, не публикуя сами документы.

Сеть расследований Bellingcat доказала, что некоторыми из них впоследствии манипулировали.

По сообщениям американских СМИ, документы содержат информацию о поставках оружия в Украину и информацию о расходе боеприпасов.

В документах имеются сведения о планах НАТО и США по подготовке украинских военных к весеннему наступлению.