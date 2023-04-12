Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пяток»

Комментарий Пригожина был размещен в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина".
Узнав сегодня о наложенных против его компании санкциях, руководитель вагнеровцев с сарказмом назвал эти меры "ударом ниже пяток":
Узнал от вас эту новость, это ужасно. Практически удар ниже пояса. Я бы сказал, удар значительно ниже пяток.
12 апреля стало известно о введении новых санкций против некоторых юридических и физических лиц России со стороны канадского правительства.
В этот перечень попала и компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая принадлежит Евгению Пригожину.